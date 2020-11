NOUVELLE CONSTITUTION : Le Mouvement El-Islah appelle à la coordination

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini a appelé l'ensemble des acteurs de la scène politique à la coordination des efforts pour l'édification d'une Algérie nouvelle selon les exigences de la nouvelle Constitution, relevant la nécessité de dépasser les différends politiques. "Nous appelons tous les acteurs sur la scène nationale, partis politiques, syndicats, personnalités nationales, société civile ou citoyens jaloux de leur pays, à la coordination pour l'édification d'une Algérie nouvelle selon les exigences de la nouvelles Constitution", a déclaré M. Ghouini à l'ouverture de la session ordinaire du Bureau national du mouvement. Il a en outre appelé à "dépasser les différends partisans et de programmes" afin d'assurer l'aboutissement de ce projet pour lequel ont voté plus de 66% des participants au référendum populaire. M.Ghouini s'est félicité, par la même occasion, de cet "acquis constitutionnel important" qu'il a qualifié "d'évènement national historique" ayant permis de hisser la loi fondamentale du pays au rang des Constitutions solides dans le monde". Rappelant les nouveautés apportées par la nouvelle Constitution, M. Ghouini citera les droits et libertés individuelles et collectives, la séparation entre les pouvoirs, le renforcement de l'indépendance de la justice, le rôle de la société civile. Il est question aussi de la consécration d'un solide contrôle constitutionnel à l'avenir à travers les institutions constitutionnelles, notamment la Cour des comptes et l'Observatoire national de lutte contre la corruption, en sus de la consécration de l'alternance pacifique au pouvoir, en fixant le mandat présidentiel et les mandats de députés.