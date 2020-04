NOUVELLE CONSTITUTION : La Présidence dément la Mouture relayée sur les réseaux sociaux

En effet, présidence de la république a indiqué dans un communiqué que « Une prétendue -mouture du projet d’amendement de la Constitution- qu’aurait remise la Commission d’experts au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est relayée, depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux ». « De ce fait, il convient d’apporter les précisions suivantes: Cette mouture n’a aucun lien avec le projet remis par la Commission d’experts, présidée par Pr. Ahmed Laraba au Président de la République. Le Président de la République a ajourné la distribution, pour débat, du projet d’amendement de la Constitution aux partis, à la société civile et aux personnalités nationales, la conjoncture n’étant pas favorable à un débat aussi important que celui de l’amendement constitutionnel, d’une part et les efforts étant focalisés sur la lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19, d’autre part. Une fois la pandémie enrayée, la Présidence de la République informera, de manière officielle, l’opinion publique du début de la distribution du projet d’amendement de la Constitution pour enrichissement et débat. Toute information relayée actuellement sur l’amendement constitutionnel n’engage que ses auteurs, qui seront poursuivis en Justice, d’autant que cette mouture falsifiée comporte une atteinte éhontée à certaines constantes de la Nation et à son identité », ajoute la même source.