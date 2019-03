NOUVELLE CHARGE DU N°2 DU RND CONTRE LE POUVOIR : Chihab compare le régime de Bouteflika à un cancer

Dans un entretien qu’il a accordé à la chaine TV Echorouk News, Seddik Chihab a en effet usé d’un langage grossier et outrageant à l’égard du Président Bouteflika, allant jusqu’à comparer son régime à un cancer ! Le porte-parole du RND a comparé le pouvoir actuel à un cancer qui gangrène l’Etat. « Le régime Bouteflika n’est qu’un cancer qui gangrène le corps de l’Etat. Il faut qu’on le reconnaisse tous », a lancé Seddik Chihab, ce mardi sur le plateau d’Echorouk News. Cette nouvelle attaque du bras droit d’Ouyahia contre la Présidence intervient, une semaine, après sa violente charge contre le régime de Bouteflika. Le mardi 19 mars dernier, Chihab Seddik a révélé sur la chaîne El Bilad TV, qu’il y a des forces non-constitutionnelles qui gèrent les affaires du pays : « Il y a des forces qui sont gênées par les partis, des forces non structurées, non-constitutionnelles, non organisées (…) Elles sont partout ! L’Algérie a été dirigée par ces forces durant au moins ces cinq dernières années », avait déclaré, Seddik Chihab au journaliste de la chaîne El Bilad TV. Avant de confirmer qu’il s’est trompé sur le choix du 5e mandat, dont le RND était le premier qui a appelé le président à briguer un nouveau mandat. « Nous nous sommes trompés. Nous avons manqué de vision. Mais je dois dire qu’il y avait un climat, une atmosphère et un entourage qui nous ont poussés dans cette direction », avait reconnu le caméléon du Rnd qui vient de s’offrir une nouvelle veste pour accompagner le ‘’Hirak’’.