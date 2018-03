NOUVELLE ATTAQUES CONTRE L'ALGERIE : Le Maroc lâche ses mercenaires

Le Maroc s’est une nouvelle fois attaqué à l’Algérie lors de la 37e session du conseil des droits de l’Homme de l’ONU, qui s’est déroulée dans la ville suisse de Genève avant hier jeudi. S’exprimant lors de la 37e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le chargé d’affaires du Maroc à Genève, s’en est pris à l’Algérie en estimant qu’ « elle n’a aucune crédibilité pour parler des humains à Genève ». Depuis des mois le Maroc mène une vraie campagne de pression et de harcèlement contre l'Algérie pour forcer le bras à la diplomatie algérienne à changer ses positions dans la question sahraouie. Pas plus qu’avant-hier, une délégation marocaine s’est attaqué violemment à l’Algérie en employant des mots déplacés et grossiers. « La délégation marocaine déplore l’hostilité que l’Algérie a érigée en dogme contre le Maroc et son Sahara… Nous regrettons l’insistance de l’Algérie à polluer les débats du Conseil en évoquant son différend politique avec le Maroc au sujet du Sahara marocain » a déclaré le diplomate marocain, Hassan Bouklili. « La délégation marocaine déplore l’hostilité que l’Algérie a érigée en dogme contre le Maroc et son Sahara » a déclaré le diplomate marocain, et d’ajouter « Nous regrettons l’insistance de l’Algérie à polluer les débats du Conseil en évoquant son différend politique avec le Maroc au sujet du Sahara marocain ». « L’Algérie n’a aucune crédibilité pour parler des droits de l’homme, en raison des violations commises sous sa responsabilité dans les camps de Tindouf » a poursuivi Hassan Bouklili, estimant que l’Algérie « doit d’abord balayer devant sa porte et répondre aux revendications autonomistes des populations kabyles et mozabites ». Le Maroc s’enfonce de plus en plus dans le discours enfantin, et mène une campagne indigne contre l'Algérie sur le plan politique surtout et ce, parce que les positions de l'Algérie le dérangent. Faut-il rappeler que le Makhzen n'a jamais accepté les différents résultats positifs et les reconnaissances de l'ONU à propos du dossier du Sahara occidental. L'Algérie a plaidé toujours pour l'application stricte des recommandations et décisions de l'ONU sur le sujet ce qui dérange beaucoup de politiques marocaines.