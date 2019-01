NOUVEL AN AMAZIGH : Le wali inaugure une aire de jeux ‘’Essalem’’

La perle de la méditerranée, a abrité hier samedi, les festivités du nouvel an Amazigh 2029 par une cérémonie présidée par le wali de Mostaganem, qui a inauguré à l’occasion une aire de jeux et de détente sous le nom si symbolique ‘’Essalem’’, et la présence de plus de 400 enfants qui ont fêté l’événement par un riche programme d’activités en langue amazighe. A l’instar des autres wilayas du pays, la perle de la Méditerranée a abrité les festivités du nouvel An Amazigh 2029 par une cérémonie présidée par le wali de Mostaganem, M.Rabehi Mohamed Abdenour, en présence du président de l’assemblée populaire de wilaya et les autorités locales ( civiles et militaires) , les députés et les sénateurs des deux chambres et les membres de la famille révolutionnaire. A cet effet, il a été établi un riche programme comportant diverses activités touchant aux coutumes et autres us de cette fête ancestrale où des élèves de l’école ‘’Aboubakr Belkaid’’ ont présenté un programme varié en langue amazighe, habillés traditionnellement. La délégation officielle s’est rendue par la suite à l’auberge des jeunes de la Salamandre pour assister aux festivités, animées par plus de 400 enfants. En dernier, la maison de la culture ‘’Ould Abderrahmane Kaki’’ où fut présentée toute une galerie vivante qui a épatée toute l’assistance sans oublier également la mise en valeur des plats traditionnels à cette occasion comme le ‘’cherchem’’ cuit (foul, berkoukes, sfenj) et le ‘’cherchem ‘’ yabes (amande, noix, noisette, autres fruits secs et bonbons de tous genres. Cette manifestation fut une matinée pleine de joie ornée de chants et de couleurs, dans l’attente d’une soirée musicale dédiée à l’événement. Notons qu’une plaque commémorative a été installée à la wilaya, portant le nom ‘’wilaya de Mostaganem ‘’ en langue amazighe.