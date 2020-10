NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION DE LA VILLE DE MOSTAGANEM : Le maire insiste sur l’intégration du circuit du tramway

En effet, l’APC et la direction de transport rapportent que le circuit du tramway n’est pas intégré dans le nouveau plan de circulation. En ce sens, le même responsable a demandé l’intégration du plan de circulation du tramway dans le nouveau plan de circulation : « on a arrêté l’étude jusqu'à ce que l’entreprise du Métro d ’Alger nous donne le plan du circuit exact du tramway pour, ensuite l’intégrer dans le plan de circulation de la commune de Mostaganem. C’est une affaire d’un ou 2 mois. En ce qui concerne le plan de circulation dans son ensemble, il est estimé à peu près à un taux, entre 40 et 60% et il reste l’intégration du circuit du tramway » a-t-il indiqué. A ce propos, le président de l’APC a ajouté que des réunions de coordination mixtes se font périodiquement avec l’EMA, Cosider, la direction de transport, la wilaya et la commune, pour s’enquérir sur le rythme d’avancement des travaux du tramway. Rappelons que plusieurs citoyens et automobilistes ont signalé à plusieurs reprises que le plan de circulation de la ville est une urgence, vu que les circulations automobile et piétonnière sont devenues assez difficiles au centre-ville. L’anarchie et le désordre dans la gestion enveniment la situation s’ajoutant aux désagréments des travaux du tramway et autres contraintes dans la circulation telle que l’absence de passage clouté, les trottoirs encombrés par les commerçants illégaux, des ralentisseurs installés sans le respect des normes, pour ainsi dire le désordre est partout, influant sur la circulation.