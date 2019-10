NOUVEAU LYCEE DE DHAYA (SIDI BEL ABBES) : Les élèves impliquées dans une opération de reboisement

Les élèves du lycée ‘’Bouzidi Abdelkader’’, de type 800/200 de Dhaya, inauguré officiellement le 17 octobre 2019 par le Wali de Sidi Bel Abbes, ont pris part à une campagne symbolique de reboisement organisée mardi dernier par les élus et responsables locaux en collaboration efficiente avec les services forestiers de la subdivision de Télagh. Cette louable action d'un intérêt général, s'est déroulée dans une ambiance festive, dans les alentours immédiats du lycée, en présence des autorités locales, des éléments des services sécuritaires, membres de la société civile, professeurs et autres agents. Elle permettrait d'impliquer les élèves dans ce genre de manifestations ayant pour objectifs de les sensibiliser et leur inculquer la véritable culture du volontariat et les bonnes actions d'intérêt général. Ce site devrait disposer à long terme d'un espace verdoyant et diversifié avec tous les bienfaits qu'accordera la flore à la nature. Cette opération aussi symbolique soit-elle mais combien significative, a permis aux élèves des trois niveaux secondaires la mise en terre de pas moins de 100 arbustes de ''Cyprès ''.