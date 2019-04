NOUVEAU GOUVERNEMENT : Le PT dénonce une tentative de sauver le système

Le Parti des travailleurs (PT) considère le remaniement du gouvernement comme un déni des aspirations du peuple. «Précédée et préparée par de folles rumeurs sciemment répandues, dont l’arrestation théâtrale d’hommes d’affaires dans une démarche subliminale, une nouvelle tentative de sauvetage du système matérialisée dans un pseudo-changement dans le gouvernement a été rendue publique. Par-delà les personnes qui ont intégré le gouvernement, sélectionnées sur la base de critères obscurs qui, pour certains, relèvent de l’ubuesque, cette vaine opération de replâtrage attribuée au président de la République est un contournement de la volonté de l’écrasante majorité des Algériens de chasser un système obsolète et périmé», dénonce le PT, qui y voit une insulte à l’égard de l’intelligence du peuple. Le PT estime ainsi que ce remaniement est une preuve supplémentaire, si besoin était encore, qu’il ne peut y avoir de solution dans et à partir du système en place.