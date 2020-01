NOUVEAU DEBRAYAGE DANS LE CYCLE PRIMAIRE : Les enseignants maintiennent la pression

En effet, les enseignants du primaire ont renoué, ce lundi, avec le débrayage à l’appel du collectif des enseignants. Même l’engagement pris par M. Ouadjaout, de résoudre tous les problèmes dont souffre le palier du primaire, n’a visiblement pas tempéré la colère des enseignants grévistes qui reviennent à la charge en annonçant une grève de trois jours. Le même collectif menace par ailleurs de recourir à une grève illimitée si la tutelle n’apporterait pas de réponses positives à leurs doléances. Dans un communiqué qu’elle a rendu public, la même coordination a prévu aujourd’hui, et parallèlement à cette grève, des sit-in de protestation devant les directions de wilaya de l’Education nationale et ce, avant d’organiser mardi un rassemblement national devant le siège du ministère de l’Education nationale à Alger. La même organisation explique que son action intervient suite au traitement réservé par la tutelle aux revendications exprimées depuis le mois d’octobre dernier. Dans un communiqué précédent de la même organisation, elle avait étalé la nature de ces revendications en évoquant entre autres la révision des programmes pédagogiques, l’unification des critères de classement afin de valoriser, sur un pied d’égalité, les détenteurs de diplômes, ainsi que la révision du salaire de l’enseignant du primaire, qui ne dépasse pas actuellement 30 000 DA, de manière à lui garantir un meilleur pouvoir d’achat.

Suite à la même réunion, la Coordination nationale des enseignants du cycle primaire avait décidé de revenir à la grève après une petite trêve, qui a coïncidé avec le déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019. Elle avait d’abord organisé deux grèves d’une journée chacune, les mercredi 8 et 15 janvier en cours, avant de reprendre son rythme cyclique hebdomadaire de trois jours du lundi au mercredi. Il est à signaler que le taux d’adhésion à cette grève reste mitigé au sein du secteur de l’éducation. Certaines sources au sein des syndicats du secteur ainsi que l’Organisation des parents d’élèves parlent d’un taux d’adhésion de 10 à 15 % au niveau national, ce qui fait tout de même un nombre important d’enseignants grévistes de ce cycle, qui compte des dizaines de milliers de professeurs.