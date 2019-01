NOUVEAU CODE TERRITORIAL : Le projet des 14 nouvelles wilayas en maturation

Accueilli, le lundi 07 Janvier 2018, à l’émission ‘’L’Invité de la rédaction ‘’de la chaine 3 de la Radio Algérienne, M. Abderrahmane Seguini, explique que la création de ces entités administratives vise à plus de synergie en matière de gestion du territoire et de maitrise du volume démographique des grands ensembles urbains. Il rappelle que 11 circonscriptions du même type avaient déjà été créées, en 2015, au niveau des wilayas du sud du pays, dans un souci, déclare-t-il, de maitrise des régions frontalières et de leur développement. Dans la perspective d’un nouveau découpage territorial, il indique qu’il s’agira également de savoir lesquelles parmi elles pourraient, éventuellement, s’ériger en wilaya « à plein titre ». De ces circonscriptions, dont il annonce qu’elles bénéficieront d’une autonomie de gestion, il précise que leurs responsables, en l’occurrence les walis délégués, verront leurs prérogatives renforcées, ajoutant qu’en plus d’assurer la gestion de services administratifs en direction du public, celles-ci disposeront de moyens de financement aux fins de promouvoir les potentialités économiques locales et de développer des services de proximité au bénéfice de leurs habitants. Questionné, par ailleurs, de savoir si la création de ces nouvelles entités administratives signifie que les projets de création de villes nouvelles ont été mis de côté, M. Seguini répond par la négative. Il rappelle à cet effet que la création de nouveaux centres urbains est prévue dans le nouveau Code territorial, « en phase de maturation ».Du nouveau découpage administratif de la zone de Hauts Plateaux, le représentant du ministère de l’Intérieur annonce que le plan concernant cette prochaine étape est actuellement en préparation, notamment pour ce qui concerne la délimitation géographique de chaque entité, ses potentiels économiques, sociaux et infrastructurels.