NOUVEAU CHEF D’ETAT-MAJOR DE LA GN : Le général Yahia Ali Oulhadj installé dans ses fonctions

Le général Yahia Ali Oulhadj a été installé jeudi au poste de chef d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale, a indiqué un communiqué de ce corps. “Conformément au décret présidentiel paru le 30 juillet 2020 portant désignation du général Yahia Ali Oulhadj aux fonctions de Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie nationale, le général Gouasmia Nouredine, Commandant de la Gendarmerie nationale, a procédé, ce jeudi 06 août 2020 à l’installation du général Yahia Ali Oulhadj au poste de Chef d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale”, note le communiqué. A cette occasion, le Commandant de la GN a appelé les états-majors de la GN, représentés par les Chefs des instances centrales, à “l’impératif d’obéir au nouveau Chef d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale, conformément à la loi du Service national dans l’Armée nationale populaire (ANP)”, plaidant pour “la conjugaison des efforts et la collaboration étroite avec sincérité et fidélité dans l’exercice des missions dévolues à l’institution de la GN, au service de la Patrie et du citoyen”. Le Général Gouasmia a adressé, à cet effet, ses félicitations au Général Yahia Ali Oulhadj suite à son installation officielle au poste de Chef d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale, lui souhaitant “davantage de succès dans sa nouvelle mission” tout en mettant en avant “ses compétences professionnelles”, conclut la même source.