NOUVEAU CENTRE SOCIAL CARITATIF ‘’257 CHAHID’’ : Pose de la 1ère pierre du projet par le wali

Une première à Mostaganem et c’est hier, que le wali de Mostaganem, Mr Mohammed Rebhi a procédé ,au niveau de la Cité du 5 juillet, à la pose de la 1ère pierre d’un projet de construction d’un Centre Social baptisé en hommage aux derniers martyrs ,portant la dénomination « centre social des 257 Chahids ». Pour rappel, signalons que ce projet de construction a été initié par le Bureau du mouvement Associatif « El Irshad wel Islah » de Mostaganem et ce, sur une assiette de terrain nu de 542,50 m2 qui a été attribué par l’ex wali de Mostaganem, Mr Abdelkader Zoukh. Le Projet en question consiste en la construction d’un bloc comprenant un Rez-de-chaussée plus 4 étages. L’estimation de son coût a été évalué à la somme de 82.597.126,50 Da. Pour son fonctionnement, il est prévu 39 postes d’emploi et, quant à l’origine des ressources financières, l’association « El Irshad wel Islah » compterait essentiellement sur les donations qui viendraient de la part de bienfaiteurs et autres donateurs, nous a t il été précisé. Dès l’achèvement de la réalisation des travaux de ce projet, notons que le responsable de l’association « El Irshad wel Islah », Mr Ahmed Mekkaoui, nous a confié que son association a fait jouer l’entraide et la solidarité, dans le partage du siège du « Centre Social des 257 chahids »et, éventuellement des activités caritatives avec d’autres associations. En outre, il a révélé que, dans ce cadre, il serait question de signer une convention avec les associations suivantes, à savoir celles de : « Faêl El Kheir », « Kafil al Yatim » et « El Kheir Bila Houdoud ».