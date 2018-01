NOUREDDINE BEDOUI AUX ELUS : ‘’Ouvrez vos cœurs avant vos bureaux’’

L’encouragement de l’investissement, la gestion de la fiscalité, la démocratie participative sont les principales missions des P/APC, a affirmé le ministre de l’intérieur Noureddine Bedoui. Ce dernier demande aux P/APC et P/APW de se montrer compréhensifs et ouverts à l’égard des préoccupations des citoyens. «Pour que vous puissiez être à la hauteur de votre mission, vous devez ouvrir vos cœurs avant vos bureaux!», a déclaré le ministre, en reconnaissant la complexité de la tâche, particulièrement en raison de l’exigence des citoyens. «Vous êtes entourés des cadres compétents et de beaucoup d’autorités locales. Plus que cela, vous avez en face de vous un ministère qui est disponible pour vous aider et à prendre en compte toutes vos préoccupations», a-t-il assuré.