NON-RESPECT DU CONFINEMENT : Plusieurs violations enregistrées

Une augmentation significative a été enregistrée du nombre de cas liés au non-respect des procédures de quarantaine et de mesures de précautions mises en place par les pouvoirs publics afin d’éviter la propagation du Coronavirus en Algérie, a rapporté « El Khabar ». En effet, les services de sécurité de la wilaya de Tébessa ont enregistré 461 violations des procédures de quarantaine et de confinement partiel au cours des trois derniers jours, dont 21 cas liées au non respects du couvre-feu, deux personnes emprisonnées à Bir El Ater pour cause de violation délibérée des mesures de confinement, attroupement et trouble à l’ordre public et affrontement avec la police. Dans la wilaya de Tlemcen, les services de sécurité ont enregistré plusieurs violations des procédures de mise en quarantaine partielle, ils ont procédé récemment à l’interpellation de 14 personnes au niveau du quartier Abou Tachfine dans la ville de Tlemcen et à la mise en fourrière d’une voiture, des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants, annonce un communiqué des services de la sécurité de la wilaya. Pour rappel, le premier ministre Abdelazdid Djerad a adressé une note aux walis, les appelant à l’application stricte des mesures du confinement, en vue d’endiguer la propagation du coronavirus, à noter que Tout contrevenant s’exposera à des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur. Les sanctions peuvent aller de l’amende de 3000 à 6000 dinars, jusqu’à la prison pour une durée maximale de 3 jours, tandis que, les véhicules des personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement, seront saisis et mis à la fourrière.