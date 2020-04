NON-RESPECT DU CONFINEMENT PARTIEL A MOSTAGANEM : 39 véhicules et 08 motos placés en fourrière

Pour la deuxième nuit de confinement partiel, appliqué depuis jeudi à Mostaganem , les citoyens semblent respecter scrupuleusement cette mesure préventive pour faire face à la propagation du Covid-19, selon le chargé de l’information et de la communication auprès de la sureté de wilaya , l’officier Bachir Belkacem , un dispositif sécuritaire fixe et mobile a été mis en place par les services de la sûreté de Mostaganem depuis 18h30 à travers 14 points de la wilaya, pour empêcher la circulation des personnes les rassemblements « Les citoyens mostaganemois ont montré une compréhension quant au danger du coronavirus, nous avons constaté une réaction importante de la part des citoyens, ce qui dénote de leur compréhension du danger de la situation , on a sensibilisé quelques citoyens qui se trouvaient dehors durant les premières heures et on les a incité de respecter le confinement. L’opération a conduit à: la vérification de l'identité de 42 personnes , alors que 39 véhicules et 08 motos ont été arrêtés et placés en fourrière . Depuis le dernier bilan indiquant 20 cas de coronavirus dans la wilaya de Mostaganem , la population semble prendre davantage de conscience quant à l’importance du respect des gestes barrières, en évitant les regroupements et de sortir de chez eux, sauf nécessité extrême.