NON-RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT DURANT LE RAMADHAN A MASCARA : 4826 individus arrêtés et 281 véhicules et 160 motos placés en fourrière

En exécution des mesures préventives prise pour la réduction de la propagation du Coronavirus, et en application du plan sécuritaire établi pour veiller au respect du confinement partiel à travers le périmètre de compétence de dix-neuf heures à sept heures du matin, les services de la Sureté de wilaya de Mascara ont arrêté durant le mois sacré de Ramadhan, dans le cadre des mesures légales et prises contre les contrevenants au confinement partiel, 4826 individus. Des procès verbaux de contravention ont été dressés à leur encontre et transmis à la justice. Pour ce qui est de la circulation des véhicules durant la période de confinement, un nombre de 281 véhicules et 160 motocyclettes ont été placés en fourrière. Les services de la Sureté de Wilaya poursuivent le contrôle des activités commerciales afin de veiller sur le respect des mesures sanitaires et préventives pour mettre fin à cette épidémie. Un nombre de 89 procès-verbaux de contravention ont été rédigés. Ces mesures et lois restent en vigueur, et les services de la Sureté de Wilaya valorisent le large respect des citoyens à cette mesure préventive durant les jours de l’Aïd El Fitr en vue de préserver leur santé, et celle de leurs familles. Ils réitèrent leur appel à la nécessité de se conformer aux mesures préventives, et à rester chez soi afin d’éviter toute forme de contamination par cette épidémie.