NON-RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL : 6 336 PV contre 456 employeurs en 2017

"Dans le cadre du contrôle légal et réglementaire de l'emploi, les services de l'inspection du travail ont établi 6.366 PV d'infraction en 2017 à l'encontre de 454 organismes employeurs ayant recruté 5.957 travailleurs sans observer les mesures relatives au placement des travailleurs conformément aux dispositions de la loi du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi", a déclaré le ministre en réponse à une question sur les dépassements de certaines entreprises dans les wilayas du sud du pays en matière de recrutement, lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN). A ce propos, M. Zemali a mis en avant que les services de l'inspection du travail "veillent constamment et régulièrement au contrôle de l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière des relations du travail notamment en termes de placement des travailleurs, d'autant qu'ils informent les instances concernées des manques enregistrés en cette matière".