NON-LIVRAISON DE 2800 LOGEMENTS AADL DEPUIS 06 ANS : Sit-in des souscripteurs du pôle Zabana devant la wilaya

Les souscripteurs du pôle urbain Ahmed Zabana se sont rassemblés devant le siège de la wilaya d'Oran pour dénoncer les « promesses non tenues » des autorités locales qui s'étaient engagées à livrer 2.800 logements location-vente fin août en cours avant de décider à la dernière minute de reporter l'attribution à décembre prochain. Les souscripteurs dénoncent pour l'énième report de la livraison des premiers logements achevés du pôle urbain Ahmed Zabana. «Barakat ! Six ans barakat!» «Les souscripteurs en colère !» «Non au report de l'attribution de nos logements» «logements achevés, viabilisation absente»... ont scandé les protestataires. Ils ont surtout dénoncé les promesses non tenues du wali et du ministre de l'Habitat qui s'étaient engagés à livrer les premiers logements de ce pôle en août 2019. Les souscripteurs, qui n'ont pas réussi à rencontrer le wali qui était en sortie de travail, ont décidé d'organiser une marche vers le siège régional de l'ENTV. Ils se sont ainsi dirigés dans le calme vers le siège de l'ENTV où ils ont tenu un autre sit-in pour « médiatiser leurs revendications et appeler les autres souscripteurs de ce pôle urbain à rallier ce mouvement de contestation ». Les délégués des souscripteurs, qui n'ont pas caché leur colère et frustration face à ce énième report de l'attribution des 2.800 logements achevés, ont appelé à la radicalisation de la contestation. Ils ont ainsi annoncé la reconduction des actions de contestation dans les jours à venir. Les délégués des concernés réclament un « calendrier détaillé avec des dates précises pour l'attribution de tous les logements de ce site au nombre de 13.000 ». Ils soutiennent que «70% des logements de ce site sont achevés et que la viabilisation ne nécessite pas un report de plusieurs mois». Ils réclament également l'ouverture du site électronique pour le payement des tranches et l'octroi des affectations définitives (avec numéros des immeubles et des appartements), l'assainissement des recours et des dossiers en instance, le recensement des logements achevés dans le nouveau pôle urbain et le lancement des 1.000 logements supplémentaires pour les souscripteurs ayant déposé des recours. Il faut savoir que les travaux de viabilisation trainent dans le pôle urbain Ahmed Zabana en raison de contraintes techniques et administratives. Le chantier de raccordement des logements aux réseaux d'électricité et du gaz n'a pas été encore entamé et les observateurs avisés estiment qu'à ce rythme les logements ne seront jamais prêts d'ici fin août prochain. Selon les estimations réalistes, les 13.000 logements achevés de ce site ne pourront être totalement attribués qu'en début 2020. Quelques quotas pourront être livrés au compte-goutte durant le 4ème trimestre 2019, mais les heureux « bénéficiaires » seront quasiment casés dans une cité dépourvue de toutes les commodités nécessaires à savoir l'absence des commerces de services, et établissement scolaire, ni encore moins une ligne de transport.