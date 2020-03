NON CONFORMES AUX NORMES ET CONDITIONS REGLEMENTAIRES : 6.000 tonnes de marchandises refoulées du port d’Oran

Durant la même période, l’on note le refoulement de 6.000 tonnes de marchandises importées via le port d’Oran, pour non-conformité aux normes et conditions réglementaires. A ce propos, l’on note un nombre de 176.961 interventions opérées dans les 5 wilayas relevant de la tutelle de cette direction régionale à savoir : Mostaganem, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Oran. Suite à ces interventions, 12.219 infractions ont été recensées ayant débouché sur l’élaboration de 11.546 procès-verbaux dont une grande partie porte sur des poursuites judiciaires. Les infractions liées au défaut de facturation ont atteint un montant avoisinant 650 milliards de centimes. L’on croit savoir aussi que les services compétents ont proposé la fermeture de 791 locaux commerciaux durant cette même période et ont procédé à la saisie d’importantes quantités de marchandises non conformes aux normes ou impropres à la consommation, totalisant 18 milliards de centimes. Dans le registre du commerce extérieur, le bilan de l’année 2019 fait état du refoulement de près de 6.000 tonnes de marchandises importées, d’une estimation financière de 90 milliards de centimes .Pour ce qui est des services des directions de commerce opérant au niveau des frontières, l’on croit savoir que 1.691 échantillons prélevés sur des marchandises importées ont été envoyés aux laboratoires pour être soumis à des analyses. Par ailleurs, s’agissant de la lutte contre le commerce illicite, les services de la wilaya en coordination avec les services du commerce, sont mobilisés pour lutter contre ce phénomène, notamment de nombreuses communes abritent des marchés couverts non exploités dont une vingtaine réalisés ces dernières années. Les services de la tutelle ont d’ailleurs, demandé aux communes, via des correspondances officielles, de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin que les locaux commerciaux aménagés dans les marchés couverts de proximité soient occupés par leurs attributaires «Il s’agit de structures ayant coûté au trésor public des sommes colossales et il est anormal qu’elles ne soient ni exploitées ni occupées. Pire encore, certaines d’entre elles sont livrées à des actes de vandalisme», s’indigne un responsable local. Ce dernier estime que cette situation, a favorisé la prolifération du commerce illicite et par conséquent, dit-il, l’insalubrité.