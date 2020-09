NIGER : Décès d'un fonctionnaire au consulat d'Algérie à Agadez

Le fonctionnaire au consulat d'Algérie à Agadez (Niger), Belhadi Messaoud est décédé a fait savoir jeudi le ministère des Affaires étrangères. '"J'ai appris avec une profonde tristesse et affliction la nouvelle du décès de Belhadi Messaoud, fonctionnaire au consulat d'Algérie à Agadez (Niger), puisse Dieu Tout-Puissant le combler de Sa sainte miséricorde, l'accueillir en Son vaste paradis et prêter aux siens patience et réconfort", a écrit le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt. "En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous exprimer, au nom de l'ensemble des cadres et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées, priant Dieu d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir zen Son vaste paradis. A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons", a-t-il ajouté.