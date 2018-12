NEKMARIA : 105 millions de dinars pour le bien-être

Au cours de l'année en cours, la commune de Nekmaria, a bénéficié de projets de développement d'une enveloppe financière de 105 millions de DA, a-t-on appris d’une source de la wilaya. Les projets réalisés, ont été financés par le fonds commun des collectivités locales et ont été inscrits aux programmes communaux de développement et aux plans sectoriels, concernent l’aménagement des routes, l’approvisionnement en eau (AEP), l’aménagement urbain, l’aménagement des écoles primaires et la réalisation de stades de proximité. En effet, au cours de cette année, plusieurs projets ont été réalisés, à l’image du revêtement des routes au niveau des localités de Ababssa, et d’Ouled Djelloul d'un montant de 12 millions de DA. Cette opération comprenait également l’aménagement de l’éclairage public au niveau des régions rurales d'un montant de 1,5 million de dinars. Durant cette opération, il a été procédé à une opération d’extension du réseau d'eau potable au niveau de Chgarnia et le raccordement de la station de pompage d'eau avec le réseau électrique au niveau de la région d’Ouled Tayeb pour un montant évalué à 21,5 millions de DA. Dans ce même contexte, le centre de la commune de Nekmaria et la route principale d’Ouled Djelloul ont connu une vaste opération d’aménagement urbaine d’un cout de 44 millions de DA. Ce programme de développement comprend également la réalisation d’un stade de proximité et l’aménagement du stade communal au profit des jeunes de la commune d’un cout de 11,5 millions de DA .Notant que cette collectivité locale a bénéficié d’une enveloppe financière dans le cadre de la rentrée scolaire actuelle estimée à 14 millions de DA pour l’aménagement de l’école primaire du 1 Novembre située au niveau de Nekmaria-centre en plus de l’école ‘’Mokhtari Mohamed ‘’ située au niveau du douar Kheraissia .