NANOTECHNOLOGIE : Un nouvel agent anti cancer présenté à Oran

Un nouvel agent anti cancer développé grâce à la nanotechnologie par deux chercheurs algériens en collaboration avec un autre chinois a été présenté mercredi à Oran. Il s’agit du nouvel agent anti cancer « Imdendrim », spécialisé dans le traitement des tumeurs solides résistantes au traitement conventionnel, développé par les professeurs Hafid Belhadj Tahar et Sadeg Nourreddine, tous deux Algériens établis en France et le Pr chinois, Guanghua Yang. Cette nouvelle innovation contre le cancer a été présentée par ses développeurs, lors d’une journée d’étude consacrée à « l’Innovation cancer, la technologie Nanogun » et « les cancers radio-induits », organisée au siège du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) par l’Agence thématique de recherche en sciences de la santé (ATRSS) en collaboration avec l’Université « Abou Bekr Belkaid » de Tlemcen sous l’égide de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.