La société algérienne ‘’Naftal’’ va se doter pour la première fois de 25 stations service d’essence mobiles pour alimenter les zones éloignées du pays. Elles sont construites selon les normes internationales et d’une capacité d’essence de 40 000 mètres cubes et dotées de différents types d’essence. Selon les sources, six (06) stations d’essence mobiles seront disponibles à partir de lundi prochain.