NAAMA : Un mort et 3 blessés dans une collision entre véhicules

Un tragique accident de la circulation est survenu la veille de la fête de l’Aïd sur la RN22 à quelques encablures de la commune de Mekmen Ben Ammar, causant la mort sur place de l’un des conducteurs et trois blessés graves. Le drame a eu lieu lorsqu'une voiture de marque Clio est rentrée en collision avec un véhicule poids lourd Isuzu. On déplore, malheureusement, le décès sur-le-champ du conducteur âgé de 27 ans et les trois autres occupants du camion souffrent de blessures ; ils ont été transférés vers l’EPH de Mécheria, a indiqué la Protection civile. Une enquête a été diligentée par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale afin de determiner les circonstances exactes de ce tragique accident.