NAAMA : Un corps inerte d’un bébé trouvé dans une poubelle !

La ville de Mecheria a été ébranlée par une information faisant état de la découverte d’un corps sans vie d’un nouveau-né dans un conteneur-poubelle. Ce bébé, retrouvé au sein de la cité des 542 logements, était dans un état de décomposition assez avancée ne portait pas de bras droit, et avait une large balafre sur le visage. Alertés, les services de sécurité se sont déplacés sur le lieu, et ont ouvert une enquête sur les tenants et les aboutissants de cette découverte macabre. Quant au corps du nouveau-né, il a été évacué à la morgue pour les besoins d’une autopsie médicale sur les causes de son décès.