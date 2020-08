NAAMA : Saisie de près de 3,5 kg de kif à Aïn Sefra

Les éléments de la sûreté de daïra d’Aïn Sefra, 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Naâma, viennent de déjouer une tentative d'introduction d'une quantité de drogue à l'intérieur du territoire national à partir de la frontière ouest du pays. C'est au cours d'une inspection de routine exercée par les policiers sur un véhicule de marque Peugeot 406 au niveau d’un barrage de contrôle routier dressé sur la RN 6 à l’entrée sud d’Aïn Sefra qu’une quantité de kif traité d’un pesant de 3,467 kg a été découverte soigneusement dissimulée. Les policiers ont également saisi 2 téléphones portables dont un Smartphone et la somme de 236 700 DA. Le mis en cause sera présenté ce lundi 31 août 2020 par devant les autorités judiciaires près le tribunal d’Aïn Sefra. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les services de sécurité de cette wilaya frontalière devenue par la force des choses une plaque tournante du trafic de drogues après celle de Béchar dans le sud et de Tlemcen dans le nord.