NAAMA : Saisie de près de 2 kg de kif traité

Les services des douanes de la wilaya de Nâama, en collaboration avec ceux de la gendarmerie nationale, ont saisi, dernièrement, une quantité de 1, 960 kg de kif traité et arrêté deux narcotrafiquants, a indiqué vendredi, l’inspection des douanes de cette wilaya du sud-ouest du pays. La saisie a été opérée lors d’un barrage érigé sur le CW 05 reliant les localités d’Aïn Sefra et Sefaisia et du contrôle de plusieurs véhicules, a-t-on précisé. La marchandise prohibée a été découverte soigneusement dissimulée à l’intérieur d’un véhicule touristique. Le conducteur et son accompagnateur ont été arrêtés. Les deux mis en cause ont été déférés devant la justice, a précisé la même source.