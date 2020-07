NAAMA : Saisie de près de 10 quintaux de kif traité

Une quantité de kif traité s'élevant à près de dix (10) quintaux a été saisie lors d'opérations distinctes menées mardi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et la Gendarmerie nationale avec la Douane dans la wilaya de Naâma, a indiqué, mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services des Douanes, a arrêté, le 7 juillet 2020, près de Ain Safra, wilaya de Naama, en 2ème Région militaire, trois (3) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à 8 quintaux et 91,4 kilogrammes, ainsi qu'un camion et un véhicule touristique", précise la même source. Dans la même localité, des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des Douanes, "ont appréhendé deux (2) narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 85,05 kilogrammes de kif traité, pour porter ainsi le bilan des quantités de kif traité saisies, en ce jour, à un total de 9 quintaux et 76,45 kilogrammes", ajoute le communiqué.