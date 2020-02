NAAMA : Saisie de près d’un quintal de kif à El-Kesdir

Une opération combinée entre la brigade de la gendarmerie nationale d’El Kesdir et une brigade mobile des douanes algériennes de Mécheria a permis d’intercepter une importante quantité de kif traité en provenance du territoire marocain. Selon notre source, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement qu’une embuscade a été montée sur un chemin généralement emprunté par les narcotrafiquants opérant sur le territoire d’El Kesdir, une localité frontalière connue de longue date comme étant une plaque tournante du trafic de drogue et de cheptel. Deux véhicules touristiques dont l’un chargé du transport de la marchandise prohibée et l’autre servant d’éclaireur ont été saisis et 3 narcotrafiquants arrêtés. La quantité de drogue saisie s’élève 95 kg de kif traité. Les 3 mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mécheria qui les a déférés devant le juge d’instruction lors d’une comparution directe. Ce dernier les a placés en détention préventive pour formation de bande criminelle, détention et trafic de drogues en utilisant des moyens de transport.