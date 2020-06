NAAMA : Saisie de plus de 8 quintaux de kif traité

Plus de huit (8) quintaux de kif traité ont été saisis à Naâma par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, le 9 juin 2020, une grande quantité de kif traité s'élevant à huit (08) quintaux et neuf (09) kilogrammes, et ce, lors d'une patrouille de recherche menée près de la zone frontalière de Djenniène Bourezg, wilaya de Naâma en 2ème Région Militaire", précise la même source. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP "ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Relizane en 2ème Région Militaire, Béchar en 3ème Région Militaire et Mila en 5e Région Militaire, quatre (4) narcotrafiquants et saisi 10,25 kilogrammes de kif traité, 23579 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Guelma, Sétif (5ème RM), El-Oued (4ème RM) et Bechar (3ème RM), cinq (5) dealers.