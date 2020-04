NAAMA : Saisie de plus de 5 quintaux de kif à Djénien Bourezg

Le communiqué de presse n° 327 de la direction régionale de la douane algérienne à Béchar fait état de la saisie de 5 quintaux 36 kg de kif traité, d’un véhicule de tourisme de marque Peugeot 306 et d’un motocycle de marque Sanya dans le territoire de la commune de Djénien Bourezg au sud du chef-lieu de wilaya de Naâma. Selon le communiqué cette opération a été montée par la brigade mobile des douanes de Naâma, la brigade polyvalente de Sfissifa travaillant en étroite collaboration avec les forces de l’ANP, la gendarmerie nationale et les gendarmes gardes frontières, GGF, suite à l’exploitation d’un renseignement fiable. Le 23 mars à 22h 56mn, la quantité de drogue a été découverte soigneusement cachée en un lieu isolé situé à Dhayet El Kerche dans le territoire de la commune de Djénien Bourezg. Les forces combinées ont arrêté trois individus voyageant à bord d’un véhicule de tourisme de marque Peugeot 306 et d’un motocycle de marque Sanya qui guettaient de loin cette marchandise prohibée. L’amende douanière encourue est de l’ordre de 540 080 000 DA.