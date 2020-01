NAAMA : Saisie de plus de 10 quintaux de kif traité

Dans le cadre de la lutte implacable menée contre la criminalité, sous toutes ses formes, les gardes-frontières relevant de la gendarmerie nationale de la wilaya de Naâma, sont parvenus avant-hier, à déjouer une tentative d'introduction d'une énorme quantité de drogue, dans les alentours de Aïn Sefra , apprend-on d'une source concordante. Le coup de filet a été réussi, à l'issue de renseignements fiables et bien exploités, appuyés par une grande opération de recherches ayant abouti à la saisie de 10,3 quintaux de kif traité, selon la même source.

Les éléments de la brigade de recherches ont déclenché une enquête pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Pour rappel, il y a deux semaines, une quantité de plus de 15 quintaux, a été saisie dans la même wilaya.