NAAMA : Saisie de plus d’un quintal de kif traité à Sfissifa

Une brigade mobile de la douane algérienne de Naâma opérant en étroite collaboration avec la brigade de la douane de Sfissifa et les forces de l’ANP vient de déjouer une tentative d’acheminement de 103 kg de résine de cannabis vers l’intérieur du pays. Selon une source de la direction régionale de la douane algérienne à Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement fiable qu’une brigade mobile de la douane algérienne de Naâma opérant en étroite collaboration avec la brigade de la douane de Sfissifa et un détachement de l’ANP ont dressé un barrage de contrôle routier près de Sfissifa sur la route menant vers Aïn Sefra. Les gabelous ont intercepté un camion de marque Berliet et arrêté son conducteur. La fouille du véhicule a permis de saisir 103 kg de résine de cannabis. L’amende encourue, ajoutera la même source, s’élève à 112 millions de dinars. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les services de la douane de cette wilaya frontalière devenue par la force des choses une plaque tournante du trafic de drogues après celles de Béchar dans le sud et de Tlemcen dans le nord.