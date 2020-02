NAAMA : Saisie de 52 kg de kif traité près de Tousmouline

La brigade mobile des douanes algériennes de Naâma et la brigade polyvalente de Mécheria dans la wilaya de Naâma viennent d’intercepter 52 kg de kif traité que deux individus voyageant à bord d’un véhicule de tourisme de marque Dacia Logan tentaient d’acheminer vers le territoire de la wilaya d’El Bayadh en passant par Tousmouline. Selon le communiqué de la direction régionale des douanes algériennes à Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement que la brigade mobile des douanes algériennes de Mécheria dans la wilaya de Naâma a tendu une embuscade à 21 h 30 mm au PK 25 situé sur la route menant de Naâma à Tousmouline, une localité située dans le territoire de la wilaya d’El Bayadh. Après une course poursuite, les douaniers sont parvenus à immobiliser le véhicule suspect et arrêter les deux personnes transportant cette marchandise prohibée. L’amende encourue est de l’ordre de 172 millions de dinars, précise le communiqué.