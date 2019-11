NAAMA : Saisie de 106 kg de kif traité près d’Aïn Sefra

Les gendarmes gardes frontières, GGF, relevant du groupement d’Aïn Sefra dans la wilaya de Naâma viennent de déjouer une tentative d’acheminement de 106 kg de résine de cannabis vers l’intérieur du pays , lors d’une embuscade dressée dans la région frontalière avec le Maroc. Selon une source bien informée, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement fiable que les GGF ont tendu cette embuscade, mercredi dernier, sur un chemin vicinal menant vers Aïn Sefra. C’est ainsi qu’ils ont intercepté un camion porte-char et arrêté les deux narcotrafiquants qui s’y trouvaient à bord. La fouille du véhicule a permis de saisir 106 kg de résine de cannabis. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les services de sécurité opérant dans le territoire de cette wilaya frontalière devenue par la force des choses une plaque tournante du trafic de drogues après celles de Béchar dans le sud et de Tlemcen dans le nord.