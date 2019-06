NAAMA : Près de 5000 candidats au baccalauréat

C'est ainsi que l’heure de vérité a sonné pour cette session du baccalauréat qui s’étalera du 16 au 20 juin prochain. Dans la wilaya de Naâma, 4570 candidats sont inscrits à ces épreuves dont un peu plus de 50% représentant la gente féminine soit 2338 filles contre 2232 garçons, et 2105 candidats libres. Des moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des 18 centres d’examens que compte la wilaya (dont 8 centres sont réservés pour les candidats libres). En plus d’un encadrement de plus de 1062 agents, enseignants et administratifs et la climatisation des classes, une assistance permanente des services de la santé, de la protection civile et de la Sûreté, ainsi que des psychologues sont mobilisés pour une bonne couverture du déroulement des examens indique-t-on. A signaler enfin que le lycée ‘’Sadok-Hadj ‘’de Naâma est maintenu comme centre de correction des copies pour plusieurs wilayas, d’où seront déterminés les futurs bacheliers, soit les futurs universitaires. Bonne chance à tous les élèves.