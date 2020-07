NAAMA : Installation du nouveau chef de sûreté de daïra d’Aïn Sefra

Le chef de sûreté de la wilaya de Naâma, M. Benbayazid Ibrahim, a procédé, mardi, à l'installation officielle du nouveau chef de sûreté de daïra d’Aïn Sefra en remplacement de M. Azzaz Mohamed Yacine et ce en présence des autorités locales civiles et militaires, des notables ainsi que de cadres de la sûreté nationale. La nomination de M. Brahimi Benamar, le nouveau chef de sûreté de daïra d’Aïn Sefra, entre dans le cadre du mouvement interne de la sûreté nationale visant à créer une forte dynamique dans l'exercice des fonctions policières au service du citoyen et de la protection de ses biens.