NAAMA : Échec d'une tentative d'introduction de 2,5 quintaux de kif traité

Les éléments d'une unité militaire implantée dans les alentours de Naâma, ville limitrophe de la Wilaya de Sifi Sidi Bel Abbès, agissant sur la base de renseignements probants et avec la contribution efficiente des éléments de la gendarmerie nationale, qui sont parvenus ces trois derniers jours, à déjouer une tentative d'introduction de pas moins de 2,5 quintaux de kif traité et arrêter 02 narcotrafiquants circulant à bord d'un véhicule utilitaire et un poids lourd ,indique une source concordante. Ce coup de filet est le second à être réussi cinq jours après la dernière opération lors de laquelle une quantité de 184 kg de kif traité a été saisie et une personne appréhendée au niveau d'un barrage routier. Les deux narcotrafiquants feraient actuellement l'objet d'une enquête avant leur présentation par devant le procureur près le tribunal, conclut notre source.