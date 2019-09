NAAMA : 5 blessés dans un accident à Mécheria

Un accident de la circulation survenu samedi dernier au niveau des 58 logements sociaux à Mécheria a causé des blessures à cinq personnes âgées entre 56 et 4 ans. Une Peugeot 205 est entrée de plein fouet sur une Dacia Logan au niveau du montant de portes droit. Les blessés respectivement âgés de 56, 49, 24, 14 et 4 ans ont été évacués par la protection civile vers les UMC de l’hôpital ‘’Les frères Chenafa’’ de Mécheria. Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes et circonstances de cet accident.