NAAMA : 3 morts dans un accident survenu près de Tousmouline

Un accident de la circulation survenu au lieu-dit Tousmouline, 15 km au nord-est de la ville de Mécheria dans la wilaya de Naâma, a causé la mort de trois personnes dont une femme respectivement âgées de 60, 57 et 29 ans. Cela est arrivé dans le courant de l'après midi de mardi dernier sur la RN 119 reliant la wilaya de Naâma à celle d’El Bayadh. Le véhicule a quitté la route et fait plusieurs tonneaux. Deux personnes, un homme et une femme ont rendu l'âme sur place, le plus jeune a succombé à ses blessures après avoir été évacué vers les UMC de l'hôpital Les frères Chenafa de Mécheria. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête sur les causes et circonstances de cette hécatombe routière.