La lecture du bilan de la sûreté de wilaya de Naâma fait ressortir que les services de la police judiciaire de ses différentes daïras ont saisi 264 kg de kif traité, 4.467 comprimés de psychotropes de différentes marques et 6.600 unités de vin et de spiritueux de différentes contenances durant l’exercice de l’année 2018. Toutes les affaires relevant de ce genre de trafic ont été solutionnées à 100% et les 67 personnes qui y ont été impliquées ont toutes été présentées devant les instances.