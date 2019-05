NAAMA : 1000 km pour soutenir la marche des étudiants

Dix jeunes universitaires du centre universitaire de Naama ont parcouru à pied un itinéraire de 1000 kilomètres de Naâma à Alger, via Saïda, Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Blida. Cette randonnée pédestre a été un dur voyage de longue haleine, entrepris pour interpeller le pouvoir que les étudiants de tout le pays sont unis , et une forme de soutien avec un sacrifice de leur vie avec le reste des étudiants qui se donnent rendez-vous chaque mardi à Alger pour réclamer le départ du système et dénoncer le nouveau gouvernement. Ces marcheurs ont bravé les forces de la nature, en mettant en présence des énergies, de la volonté, du courage et de l’intelligence, en décidant de transmettre un message aux universitaires du pays : ‘’ unissons-nous, main dans la main, pour construire l’université de demain, l’Algérie de demain ‘’. Ces derniers ont rallié la capitale après 13 jours de marche affrontant tous les risques ; ils sont arrivés lundi dernier au premier jour de Ramadhan, et ont participé avec les étudiants d’Alger à la manifestation des étudiants de mardi dernier, puis à la collective protestation de vendredi dernier.