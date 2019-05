N RAMADHAN DES PLUS SANGLANTS : 4 horribles crimes en une semaine !

Le premier crime a eu lieu à Hassi Mamèche après une bagarre qui a explosé entre un vieux couple à quelques minutes d’El Iftar. Hors de lui, l’époux n’a su que s’armer d’un gourdin avec lequel il administra plusieurs coups à sa femme qui a fini par être évacuée en salle de réanimation où elle a rendu, malheureusement l’âme, de par la gravité de ses blessures et son état si altéré. Le deuxième meurtre est survenu à Achaacha et s’est caractérisé samedi dernier par la découverte d’un corps sans vie d'un homme à l’intérieur d’une cabane. Le troisième crime a porté sur l’assassinat d’un citoyen de la ville de Mesra, porté disparu depuis 4 jours, et dont le corps sans vie de cet individu répondant aux initiales K.C, âgé de 46 ans père de 5 enfants, a été retrouvé dans un puits au douar Kaabchia. La victime a été retrouvée, poignardée, brûlée, découpée et mise dans des sacs. Quant au quatrième crime, il a ciblé un automobiliste qui a été agressé et égorgé par des inconnus au cours de la nuit du mercredi à Sidi Othmane, selon les informations recueillies. La victime a été également délestée de son véhicule de marque G5, immatriculé à la wilaya de Boumerdès. Ce pic de folie meurtrière qui s’est distingué par la survenue de 04 crimes en une semaine, et qui n’a jamais été connu à Mostaganem auparavant , inquiète tant les citoyens et les autorités sécuritaires qui redoublent de vigilance , déploient d’intenses efforts pour la sécurisation des personnes et de leurs biens en ce mois sacré et poursuivent activement la recherche des auteurs de ces crimes si horribles.