Mustapha Berraf accuse la mafia du dopage d’être derrière la campagne contre le Comité olympique algérien (COA) dont il est président. « La mafia du dopage et ceux qui ont des antécédents judiciaires, dont certains sont visés par des mandats d’arrêt internationaux, contre lesquels les services de sécurité et tribunaux ont été saisis, -des éléments dangereux-, sont derrière l’atteinte à la stabilité du Comité olympique », affirme ce mardi M. Berraf dans une déclaration à TSA. Le président du COA rappelle à ses détracteurs qu’il a été « blanchi » par la justice contre toutes les accusations qui ont été portées contre lui. En réponse à une question sur ce qui se passe entre lui et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Berraf a répondu : « La charte olympique et les lois commandent à ce que la relation entre le ministère et le Comité soit respectable et je veille au respect de la Loi. J’étais au Nigeria pour préparer la visite du président du Comité olympique international et j’ai été surpris de ce qui a été écrit sur le COA dont je veille sur la réputation et la crédibilité», se défend Berraf.