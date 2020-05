Moustique tigre : Qui est-il et comment s'en protéger ?

On parle de plus en plus de moustiques tigres en Algérie. Sa présence est signalée dans de nombreuses localités d'Alger. Septembre 2019, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait rappelé aux citoyens les mesures à prendre pour contribuer à la prévention et la lutte contre la prolifération du moustique tigre. "Chaque citoyen en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples et peu contraignants peut participer à la lutte contre la prolifération des moustiques et l'introduction de virus", avait conseillé le ministère de la Santé dans un communiqué. Comment le chasser et s’en protéger ? Originaire d’Asie, le moustique tigre est arrivé timidement en Algérie. Sa venue, s’est, a priori, fait par avion ou par bateau, par l’intermédiaire du transport de marchandises où pouvaient se trouver des œufs. Et il y est resté car c’est un insecte très adaptable !



Comment le reconnaître ?

Le moustique tigre est plus petit que le moustique classique. « Il mesure, en général 5 millimètres, et de toute façon, moins d’un centimètre, détaille Aline Légipont, pharmacienne. Il est noir, avec des rayures blanches sur le corps, une ligne blanche longitudinale en position centrale sur le thorax et avec des anneaux blancs sur les pattes. Ses ailes sont également noires. Et il n’a qu’une paire d’ailes fonctionnelles», précise la pharmacienne. Pour le reconnaître également, il faut savoir qu’il est plus lent, en vol, que les autres moustiques, qu’il vole bas et semble balourd. Contrairement aux moustiques classiques qui piquent davantage le soir et la nuit, et dorment dans la journée, « le moustique tigre pique davantage le matin et en fin d’après-midi », prévient un spécialiste.



Piqûre du moustique tigre : quels symptômes ?

Se faire piquer par un moustique tigre est plus douloureux que la piqûre d’un moustique classique. « On a l’impression d’avoir été piqué par un brin de paille sec, avec des démangeaisons instantanées. Apparaît ensuite une rougeur de 2 à 3 cm de diamètre avec, en son centre, une cloque de 5 mm environ. Et cette réaction est plus importante en cas de terrain allergique. » Dans la plupart des cas la piqûre du moustique tigre est bénigne, il suffit de nettoyer à l’eau et au savon et si, besoin, d’appliquer une crème apaisante comportant un antihistaminique. « La citronnelle, verveine des Indes, ou lemongrass (Cymbopogon citratus), est un bon anti moustique



Moustique tigre : quelles maladies peut-il transmettre ?

La piqûre du moustique tigre peut être vectrice de trois maladies graves : la dengue, le Zika et le chikungunya. « Ces maladies font parties des maladies à déclaration obligatoire », explique un médecin. « Le Zika entraîne de la fièvre, une éruption cutanée, des maux de tête, une conjonctivite, des douleurs musculaires, articulaires, énumère la pharmacienne. La dengue provoque une forte fièvre supérieure à 40 °C, des maux de tête, des douleurs rétro-orbitales, une adénopathie, des nausées, une éruption cutanée et des douleurs musculaires. Elle est potentiellement mortelle car elle peut entraîner une détresse respiratoire, des hémorragies. Le chikungunya provoque une fatigue, des douleurs articulaires très importantes, des nausées et l’apparition d’une fièvre brutale. Il peut entraîner des complications cardiaques, neurologiques et oculaires. » La période d’incubation de ces maladies est variable : elle est de 3 à 12 jours pour le Zika, de 4 à 10 jours pour la dengue et de 2 à 12 jours pour le chikungunya. L’apparition de symptômes après une piqûre de moustique tigre doivent amener à consulter un médecin.



Comment se protéger du moustique tigre ?

Il faut associer plusieurs solutions pour multiplier l’efficacité.

1-Traquer l'eau stagnante : Le moustique tigre raffole de l’eau stagnante. « Il faut donc veiller à ce qu’il n’y en ait ni dans la maison, ni dans le jardin, rappelle la pharmacienne. »

2- Porter des vêtements de couleur claire : Pour éviter de se faire piquer, « pensez à porter des vêtements légers mais à manches longues et des pantalons, le tout de couleur claire, car le moustique tigre est attiré par les couleurs foncées », précise la pharmacienne.

3- Préparer un piège à moustiques : Les pièges à moustiques, composés d’un ventilateur qui aspire et dessèche les moustiques, sont efficaces, comme les pièges à larves. Penser aussi aux prises électriques à base d’huile essentielle de géranium , ou de citronnelle