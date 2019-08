Moussa Touati sort de sa ‘’tanière’’

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé à Guelma à « trouver dans les plus brefs délais une issue à la crise que vit le pays à travers la dissolution de l’actuel gouvernement et le passage à une période de transition ». « Une des solutions possibles est de dissoudre l’actuel gouvernement, contesté par le peuple », a affirmé Moussa Touati, soulignant que « la phase de transition consiste à ouvrir la voie à tous les courants populaires y compris les représentants du Hirak pour contribuer à l’organisation d’une élection présidentielle honnête ». Et de poursuivre : « en parallèle, la mission de l’institution militaire qui sera de veiller à la préservation de l’unité nationale ».