Moul l’hôtel d'Allemagne !

Confiné à la maison depuis hier, frustré et même angoissé par crainte d’être contaminé par le virus du siècle, Moul Firma, assis sur le canapé depuis des heures que sa longue djellaba blanche lui donnait l’air d’un marabout. Il était seul dans le salon en train de regarder la télévision. Choqué par les chiffres de la contamination qui défilent en continu au bas de l'écran, Moul Firma, saute sur Mazda et décide de se porter volontaire, au service de sa ville.

Sur la route, il s’est souvenu, du nombre des corrompus qui se sont sucrés pendant les années riches de Boutef, devront contribuer durant ces mois de braise. L’Algérie leur a beaucoup donné, c'est à leur tour de mettre la main dans leurs poches pour venir au secours du pays. Transformer leurs hôtels en centres de quarantaine pour les patients atteints du coronavirus. Importer des conteneurs de masques et de gel, comme l'avaient fait jadis, quand ils importaient des bananes, des pommes de terre et des câbles et des ordures !

Moul firma sort de sa poche la liste des oligarques, et commence à les fixer du regard un par un ! Eh bien, voilà Moul l’hotel ‘’ Rosengarten’’ de la ville allemande de Fribourg-en-Brisgau, avec sa Mercedes s 65, d’ailleurs il a réalisé une belle affaire il y’a quelques mois en remportant un marché de 1,6 milliards auprès de l’EMB, et 7 milliards de cts auprès de la DTP et un très bon busines en ‘’Africa-Belgium Business Week 2015’’avec un chiffre d’affaire 3 milliards de dinars, sans compter bien sûr son busines à Bamako, Burkina Faso et l’entreprise chinoise dirigé par le libanais YACOUB. Voilà ! dira Moul Firma je vais commencer par Moul l’hôtel de 7 millions d’euro, le sensibiliser pour aider la santé de Mostaganem.

En ce temps-là du coronavirus, s’il refuse, je serais obligé de pousser le bouchon un peu loin , pendre contact avec sa commercial export , Sara. Ou bien, je vais signaler au Menjdal, les trois terrains qui lui ont été octroyés par l’ex-wali en date du 10 /01/2019. Un terrain de 50.000m2 à Mesra et deux terrains de 50. 000m2 et 30.000 m2 à Sidi Othman. Au total 130.000m2 sans compter les 4 hectares à Bordjia, révèle Moul Firma, avant de garer sa Mazda en murmurant : Mais comment se fait-il que ce milliardaire n'a jamais été inquiété, même la douane n’a pas senti le parfum de l’Allemagne !