Moul firma, s’est rendu hier à Sidi Ali pour voir un ami est profité l’occasion de faire sa prière du vendredi à la grande mosquée de la ville. Même à l’intérieur de la mosquée, Moul firma ne fut pas lâché d’un œil par les mouchards de l’ancien maire… A la sortie de la mosquée, Moul firma, fut interpellé par un groupe de jeunes et activistes dans le mouvement associatif au sujet du fameux souk de Sidi Ali. Parmi eux un Fidel de l’ancien colonel, actuel maire de Sidi Ali, n'a pas pris de gants pour accuser ouvertement l’ancien maire de trafic d’influence et mettre de la pression sur leur ami l’actuel maire, après avoir résilié le contrat de ‘’Moul Souk’’. Selon eux, il n’a pas payé au trésor communal les droits d’adjudication depuis plus de six mois !’’ Mais s’il n’a pas payé la commune, il a sans doute payé la facture ailleurs’’, dira Moul firma à l’intervenant, avant d’ajouter, ‘’Moul souk, ou bien Moul Mercedes… tous kif kif ‘’, c’est la double face de la monnaie de l'enrichissement au détriment de l’intérêt public ‘’ Après moi le déluge !