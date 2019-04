Monsieur farina le promoteur ! (1ere partie)

Le foncier de Mostaganem ou la grotte d’Ali Baba est un feuilleton qui ressemble à la série d’Alfred Hitchcock. De par, des oligarques qui ont saigné le foncier mostaganémois avec la complicité de certains proches du cercle présidentiel, et certains walis et responsables exécutifs, l’agence foncière reste la première accusée, du fait que la majorité des terrains ont été attribués par elle… preuves et documents à l’appui entre les mains de Moul firma, qui avait dénoncé il y’a des années cette mafia ! Aujourd’hui, l’actuel wali est félicité d’avoir ordonné l’ouverture d’une enquête sur la gestion de cette vache laitière, et ceci avant même le déclenchement du Hirak. Le dossier est entre les mains de la justice, Moul firma va essayer d’éclairer l’opinion publique sur quelques dossiers, tout en essayant de ne pas perturber l’enquête ! Dans ce nouvel épisode, Moul firma va parler d’un certain ‘’Fellah’’ reconverti avec l’argent sale en promoteur, monsieur ‘’’hadj Farina’’ synonyme de son moulin de blé … le sieur Abderrahmane, qui faisait la pluie et le beau temps du temps du wali Ouaddah, nommait et limogeait des responsables à coup de fil et rien ne se fait sans son approbation. Ce dernier, a bien réussi sa sauce avec tous les walis passés, avec son seul et unique diplôme ‘’ Chkara tahdar’’ il s’est accaparé de plusieurs importants lots de terrains… commençant par le fameux terrain de ‘’Berrais en face de la station d’essence Bencheni, un terrain agricole (EAC), de plus de 3 hectares transféré en terrain urbanisé avec la complicité des services concernés. De la Farine à la promotion immobilière, ce nouveau promoteur va lancer une cité résidentielle (de bâtiments luxueux), alors comment et avec quel agrément, et qui a autorisé la reconversion d’une terre agricole en terrain urbain ? Là, inutile de chercher les réponses, parce qu’il paye cash ! Rester Zen, attendez la suite de son dossier !