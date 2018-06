Monsieur Mehenni, la Kabylie n’est pas la Corse

Les velléités et les appels à la division du pays, prônées pour l’indépendance de la Kabylie et la prise des armes contre le pouvoir par l’ex-chanteur Ferhat Mehenni en panne d’idées et nouveaux refrains pour égayer son public , n’a pu avoir aucun écho, malgré les monts du Djurdjura. De Bejaia à Tizi Ouzou, c’est le rejet global de cet appel suicidiaire car l’Algérie est une et indivisible et n’a pu appeler qu’à barrer la route à tous les aventuriers qui tentent de la déstabiliser. Pour ceux qui doutent encore, l’Algérie est Berbère, Arabe et d Musulmane et son peuple uni et fier de son identité et de son histoire. L’identité berbère n’est plus un fonds de commerce que certains populistes tentaient d’en faire une surenchère politique a revendiquer, elle n’est plus occultée. Le pouvoir lui a reconnu toute sa dimension, cette composante nationale est désormais consacrée dans la constitution algérienne et jouit du statut d’une langue pleine et entière. Tamazight est désormais langue nationale et officielle, le pouvoir vient de ‘’couper l’herbe’’ à Si Mehenni, pris de court et qui semble perdre les pédales en se prenant pour De Gaulle appelant aux armes. Malheureusement, l'Algérie constitue toujours un legs indivisible pour les chouhada, son peuple a de tout temps été un rempart infranchissable contre toute tentative portant atteinte à l’unité de la Nation et à l’intégrité territoriale. Toutes les tentatives de division ou de déstabilisation, de par le passé à ce jour ont été annihilées par la mobilisation infaillible du peuple, tenant toujours a son union. La Kabylie n’est point un bouc émissaire, ni un laboratoire d’essais à des gens qui depuis si longtemps ont perdu le nord et qui ne cherchent qu’à servir de propres intérêts , le tamazight, cette langue que ces mercenaires revendiquaient, est désormais la langue de tous les Algériens et reste le ciment qui unit le peuple autour d’une Algérie unie et indivisible.